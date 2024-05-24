البليهي: تفكيرنا الآن في مباراة الوحدة.. وننتظر الجماهير غدًا

أعرب المدافع علي البليهي لاعب الهلال عن سعادته بمواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للفريق هذا الموسم في الدوري ليصبح على بعد مباراة واحدة فقط من تحقيق “دوري اللاهزيمة”.
وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية مباراة الطائي التي حسمها الهلال 3-1: “دخلنا المباراة من أجل مواصلة سلسلة انتصارات وعدم الهزيمة وتتبقى لنا لمباراة لإنهاء الدوري بلا هزيمة”.
وعن تحقيق الفريق لنتائج تاريخية هذا الموسم قال البليهي: “تعودنا في الهلال على الفوز في كل المباريات بجميع البطولات، حققنا بطولتين هذا الموسم يتبقى لنا نهائي كأس الملك لكننا نفكر الآن في مباراة الوحدة الأخيرة في الدوري”. وفق “سبورت 24”.
واختتم علي البليهي تصريحاته بدعوة جماهير الهلال للحضور مساء الجمعة إلى ملعب المملكة آرينا للاحتفال بالتتويج بلقب دوري روشن.