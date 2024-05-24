بيريرا: سأجتمع مع إدارة الشباب لمناقشة مستقبلي

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أن فريقه قدم كل شيء منذ توليه مهمة الفريق، لافتا إلى أن سيجتمع مع الإدارة لمناقشة مستقبله.
وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق: “كان الإبداع لحارسهم، وكرة القدم لم تكن عادلة معنا، وفي نهاية الموسم سأجتمع بالإدارة لمناقشة مستقبلي”.
وأضاف: “ليس لدي ما أقول فقط أحيي لاعبي فريقي على ما قدموه في المباراة ولم يحالفهم التوفيق للفوز”.
وتلقى فريق الشباب الخسارة أمام مضيفه الاتفاق، بنتيجة 1-0، سجله اللاعب ألفارو ميدران في الدقيقة 38.
ورفع فريق الاتفاق رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة بالمركز التاسع. وفق “سبورت 24”.