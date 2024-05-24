كاسترو: إهدار الفرص وراء التعادل مع الرياض

أكد لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، أن الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون كانت سببًا في الخروج بالتعادل أمام الرياض.
وتعادل النصر مع مضيفه الرياض بنتيجة 2-2، مساء أمس الخميس في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري روشن.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفرص الضائعة وحالة الطرد التي تعرض لها ايمريك لابورت تسببا في التعادل، وعدم القدرة على تحقيق الفوز. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع للفوز على الرياض وتحكم في المباراة بشكل واضح، ولكن التعادل حسم الأمور في النهاية.