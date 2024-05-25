تقنية جديدة لعلاج الشلل بالضوء

أظهرت دراسة رائدة أجريت بمعهد “ماساتشوستس” الأمريكي للتكنولوجيا، القدرة على تسخير قوة الضوء لتحفيز ألياف العضلات المعدلة وراثياً لدى الأشخاص المصابين بالشلل.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Science Robotics” المتخصصة، أن تقنية “علم البصريات الوراثي” الجديدة تُمكّن من استهداف بروتينات حساسة للضوء تسمى opsins في خلايا عصبية محددة؛ لتنشيطها بشكل انتقائي عبر تسليط الضوء عليها.
ولجأ العلماء لاختبار هذه التقنية، إلى سلالة خاصة من الفئران المعدلة وراثيًا، حيث قاموا باستهداف بروتين حساس للضوء يحمل اسم (ChR2) وهو موجود داخل الخلايا العصبية الحركية، وذلك باستخدام منصة تحفيز مبتكرة تعتمد على الضوء. وفق “أخبار 24”.
وتختلف هذه التقنية عن التحفيز الكهربائي الوظيفي (FES) لتنشيط العضلات لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف الوظيفة الحركية؛ لأنه يأتي مع بعض العيوب الرئيسية مثل سرعة إرهاق العضلات، والافتقار إلى التحكم الدقيق اللازم للمهام الصعبة مثل الإمساك بالأشياء، أو العزف على آلة موسيقية.