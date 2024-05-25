“جوجل” تتيح مشاركة كلمات المرور مع العائلة

أتاحت جوجل للمستخدمين مشاركة كلمات المرور بطريقة آمنة مع أفراد العائلة عبر الإنترنت؛ مما يسهل على جميع أفراد الأسرة الوصول إلى كلمات المرور للخدمات المشتركة، مثل نتفليكس.
وتنطبق ميزة مشاركة كلمات المرور الجديدة فقط على كلمات المرور المخزنة في Google Password Manager، وهي خدمة جوجل لتخزن كلمات المرور ومفاتيح المرور في متصفح كروم ونظام أندرويد وترتبط بحسابك في جوجل.
إذا كان لديك مجموعة عائلية، ستظهر خيار “مشاركة” في Google Password Manager، كما تعمل هذه الميزة حاليًا عبر الهاتف المحمول، ولم تصل بعد إلى متصفح كروم عبر أجهزة الحواسيب.
وبمجرد مشاركة كلمة المرور مع أحد أفراد عائلتك، تحفظ نسخة منها في حساب هذا العضو ضمن Google Password Manager، ولا يمكن استخدام هذه الميزة مع الأشخاص غير الموجودين في مجموعة العائلة المعتمدة من جوجل، وهي مجموعة تضم ما يصل إلى ستة أشخاص فقط، وإذا كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور مع أي شخص آخر، يمكنك استخدام ميزة Nearby Share لمشاركتها شخصيًا، أو استخدام طرق بدائية أو أقل أمانًا. وفق “أخبار 24”.
كما تسهل هذه الميزة الأمور كثيرًا، فيمكن استخدامها لإدارة الرعاية النهارية من خلال حساب واحد، أو منح الطفل والديه حق الوصول إلى الواجبات المدرسية، كما أنها مفيدة لمشاركة الوصول إلى خدمات البث، وبيانات التأمين، والشبكات الخاصة، الافتراضية والمزيد.