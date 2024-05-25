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25/05/2024   9:49 ص

الأطفال والمراهقون أكثر عُرضة لقصر النظر

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استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر، وأعراض المرض وطرق علاجه؛ وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بقصر النظر.

وأوضحت المدينة الطبية أن الأطفال والمراهقين أكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر، إلى جانب الأشخاص البالغين الذين لديهم تاريخ عائلي بالمرض.

ولفتت إلى أن الأعراض تشمل صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، ورمش وفرك العينين باستمرار، والإصابة بالصداع الناتج عن إجهاد العينين، ويمكن علاجه والتكيف من خلال جراحات تصحيح الإبصار (الليزك)، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعاً، حيث يرى المصاب الأشياء القريبة بوضوح، لكنه يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة مثل أرقام لوحات السيارات وغيرها من البيانات الدقيقة.

الأطفال والمراهقون أكثر عُرضة لقصر النظر

طب وتداوي
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