الفرج يكشف موقفه من البقاء في الهلال

كشف لاعب الهلال سلمان الفرج عن موقفه من البقاء مع ناديه خلال الفترة المقبلة، رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.
وقال الفرج في تصريحات عبر قناة “ssc” في ليلة احتفال الهلال بلق الدوري، إنه حتى الآن لا يوجد شيء يخص المستقبل، مشيرا إلى أن هذا وقت صعب.
وأضاف أن سعادته ستكون أكبر إذا استمرت مسيرته في الهلال، مؤكدا أن الأهم أن يكون الجمهور راضياً عنه.
وتابع: “لو غادرت فأحب أن أغادر ومحبتهم كبيرة لي فقد أعطيتهم كل شيء”. موضحاً: “هذا الحديث في حال أنني غادرت ولا يوجد شيء رسمي”.
وأوضح أن الجماهير يجب أن تعرف أنه لا يوجد لاعب دائم، فقد يعتزل وقد ينتقل لناد آخر، لافتا إلى أن هذه هي كرة القدم، في النهاية هي مصالح مشتركة، النادي يتجه إلى مصلحته وهو كذلك.
وأشار إلى أنه محب للهلال وجمهوره الكبير ولا يمكن أن ينساهم طوال حياته، متمنيا أن تكون محبتهم مستمرة له ولا تتغير في حال مغادرته. وفق “سبورت 24”.
واحتفل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.