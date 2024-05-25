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رياضة > جيسوس: نريد الوصول إلى 100 هدف وإنهاء الموسم بلا هزيمة
25/05/2024   9:49 ص

جيسوس: نريد الوصول إلى 100 هدف وإنهاء الموسم بلا هزيمة

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تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، عن موسم الفريق خلال حفل التتويج بدوري روشن.

وقال جيسوس عبر الناقل الحصري، إن الموسم لم ينتهِ بعد، والهلال حقق أرقامًا قياسيةً عديدةً ويطمح في المزيد.

وأشار جيسوس إلى أنه يريد إنهاء الموسم بدون هزيمة وكذلك الوصول إلى 100 هدف مُسجل في دوري روشن.

وأكد البرتغالي أن في عالم كرة القدم لا يعترف إلا بالجهد، فربما تقدم موسمًا رائعًا ويختلف الأمر في موسم آخر؛ لذا علينا دائمًا العمل والتطوير، فمنافس الهلال هو الهلال نفسه، ونتطلع في جميع الأحيان إلى التحديات. وفق “سبورت 24”.

وأشاد جيسوس مدرب الهلال بجماهير النادي، وبدعمهم المستمر، مؤكدًا أن الفريق يلعب من أجل إسعادهم والعمل على فرحتهم، وأنه سعيد بحالة الانسجام والحب بينهم وبين جميع نجوم الفريق.

جيسوس: نريد الوصول إلى 100 هدف وإنهاء الموسم بلا هزيمة

رياضة
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