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رياضة > ميشايل: بعد الاحتفال سنبدأ التحضير لمواجهة النصر
25/05/2024   9:49 ص

ميشايل: بعد الاحتفال سنبدأ التحضير لمواجهة النصر

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أكد لاعب الهلال ميشايل ديلغادو، أن عليهم حاليا الاستمتاع بالتتويج بلقب دوري روشن، ومشاركة هذه اللحظات مع الأصدقاء.

وقال ديلغادو في تصريحات عبر قناة “ssc”: “هذا العام لم يكن سهلًا، لكن نحن من جعلنا الأمور تبدو بسيطة بتحقيق الانتصارات وفي النهاية الفوز باللقب”.

وأضاف: “فزنا بالسوبر والدوري وأمامنا بطولة كأس الملك ومن الغد نبدأ الاستعداد للمباريات المهمة، ومواجهة النصر ستكون في غاية الأهمية”.

وتابع: “حتى الآن لدينا 99 هدفا تم تسجيلها هذا الموسم وليس أمرا سهلا أن تسجل هذا الكم من الأهداف ولم نهزم أيضا حتى الآن”.

وأتم: “الأمور ليست سهلة وكانت معقدة بعض الشيء، وأعتقد أنه يمكن الاستمرار على نفس الطريق “.

وتوَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء اليوم الجمعة، خلال “حفل خاص” احتضنه ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض. وفق “سبورت 24”.

وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.

ميشايل: بعد الاحتفال سنبدأ التحضير لمواجهة النصر

رياضة
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