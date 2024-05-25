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25/05/2024   9:49 ص

ابتكار رقاقة تحمي الأجنة قبل الولادة

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طوّر باحثون في جامعة ولاية “أيوا” الأمريكية، جهازاً عبارة عن رقاقة إلكترونية لا يزيد حجمها عن بطاقة الائتمان تثبت عليها المشيمة؛ لتوصيل الدماء والغذاء والأكسجين للأجنة في حالات الولادة المتعسرة.

ويتكون الجهاز من قناتين صغيرتين يبلغ عرضهما أجزاءً من المليون من المتر، ويفصل بينهما غشاء مسامي، وتمثل إحدى القنوات تدفق دم الأم، بينما تمثل الأخرى تدفق دم الجنين.

ويمكن من خلال ضخ السوائل في الجهاز اختبار كيفية عبور الأدوية والمواد المغذية، من حاجز المشيمة لدى الأم إلى الجنين والعكس؛ ما يسهم في التحكم في تأثير تلك المواد في نمو الجنين قبل الخضوع للجراحة. وفق “أخبار 24”.

وتلعب المشيمة دورًا حاسمًا في نمو الجنين، حيث تعمل كحاجز بين إمداد دم الأم والجنين؛ مما يسمح بتبادل العناصر الغذائية والأكسجين ومنتجات النفايات مع حماية الجنين من المواد الضارة.

ابتكار رقاقة تحمي الأجنة قبل الولادة

طب وتداوي
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