الهلال والنصر.. 6 “ديربيات” في موسم واحد

يستعد الهلال والنصر لموعد جديد بينهما في الديربي هذا الموسم، حيث سيلتقيان في نهائي “أغلى الكؤوس” كأس خادم الحرمين الشريفين في سادس مواجهة بينهما هذا الموسم، وذلك مساء يوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.
والتقى الهلال والنصر هذا الموسم في 5 مواجهات حتى الآن محليًا وعربيًا ووديًا، فيما تنتظرهما المواجهة السادسة مساء الجمعة على لقب “أغلى الكؤوس”.
واللافت أن 4 من هذه المواجهات الست كانت في العام الجاري 2024 بينها مواجهتهما في كأس موسم الرياض، كأس الدرعية للسوبر السعودي، مباراتهما في الدور الثاني من دوري روشن، بالإضافة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت بداية مواجهات الهلال والنصر هذا الموسم في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية 2023″، حيث التقيا في النهائي ويومها فاز النصر بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. وفق “سبورت 24”.
وجاءت المواجهة الثانية في الدور الأول من دوري روشن حيث حقق الهلال فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.
والتقى الهلال والنصر للمرة الثالثة هذا الموسم في كأس موسم الرياض حيث فاز الهلال على ملعب المملكة آرينا بثنائية نظيفة، قبل أن يلتقيا للمرة الرابعة وهذه المرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي لحساب نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليواصل الهلال تفوقه ويفوز بنتيجة 2-1.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 خامس مواجهة بينهما هذا الموسم، حيث التقيا في وقت سابق من الشهر الجاري لحساب الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين على ملعب الأول بارك.