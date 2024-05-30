فوز غائب للنصر منذ 36 عامًا.. تاريخ الديربي في أغلى الكؤوس

يضع الهلال والنصر اللمسات الأخيرة قبل الديربي المرتقب بينهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يحتضنه ملعبه الجوهرة المشعة مساء الجمعة.
ويبحث النصر عن فك عقدة عمرها 36 عامًا أمام الهلال في كأس الملك، واستعادة لقب غائب عن خزائنه منذ 34 عامًا، فيما يأمل الهلال في التتويج بالكأس الغالية وحصد الثلاثية المحلية في إنجاز تاريخي بعد الفوز بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.
يعود أول لقاء بين الهلال والنصر في كأس الملك إلى نسخة عام 1976 عندما التقيا في نصف النهائي ووقتها فاز النصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.
وتجدد الموعد في العام التالي “1977” عندما التقيا أيضًا في نصف النهائي، لكن الهلال تفوق هذه المرة بهدفين نظيفين، لينتظرا 4 سنوات قبل أن يضربا موعدًا في نهائي نسخة 1981 حيث توج النصر باللقب بعد الفوز 3-1.
وكرر النصر تفوقه أمام الهلال في كأس الملك بعد الفوز عليه بهدف ماجد عبدالله في نهائي نسخة 1987، ليتواصل تفوق النصر في ثمن نهائي نسخة 1988 بالفوز بهدف نظيف، وهو آخر فوز للنصر أمام الهلال في كأس الملك. وفق “سبورت 24”.
وأوقف الهلال تفوق النصر أمامه في كأس الملك بعد الفوز عليه في نهائي نسخة 1989 بثلاثية نظيفة.
وانتظر الفريقان حتى عام 2015 عندما تجدد الموعد بينهما في نهائي أغلى الكؤوس حيث التقيا في نهائي مثير كاد أن يظفر به النصر لولا هدف التعادل القاتل الذي سجله اللاعب محمد جحفلي في آخر ثواني الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال وقادته للتتويج باللقب.
وفي نسخة 2017 التقى الفريقان في ربع النهائي حيث فاز الهلال بثنائية نظيفة، فيما التقيا لآخر مرة في نهائي كأس الملك في نسخة 2020 عندما فاز الهلال 2-1، قبل أن يجمعهما ربع نهائي نسخة 2022 حيث فاز الهلال 2-1.