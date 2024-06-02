جوتا يطرق أبواب الرحيل من الاتحاد

في اطار توجه الاتحاد لاجراء غربلة شاملة بصفوف الفريق الأول وخصوصاً على صعيد المحترفين الأجانب يبدو ان البرتغالي جواو فيليبي والمعروف بـ”جوتا” سيكون الخيار الأجنبي الثالث المغادر لصفوف الفريق بعد رحيل الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي ورومارينهو.
وحذف جوتا من حسابه الشخصي عبر “انستغرام” اعلان تعاقد الاتحاد معه في الصيف الماضي، في الوقت الذي أبقي المقطع الخاص بوداعه لجماهير فريقه السابق سيلتيك الاسكتلندي.
وبحسب الانباء المتواترة ان هناك رغبة اتفاقية للتعاقد مع اللاعب جوتا بنظام الإعارة قادماً من الاتحاد الذي يرتبط بعقد مع اللاعب الى نهاية موسم 2025.
وأوضح الإعلامي الإيطالي روي جاليتي المهتم بانتقالات اللاعبين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” اليوم (السبت) ان هناك اهتمام اتفاقي للاستقطاب اللاعب خلال الميركاتو الصيفي. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق، يهتم بالبرتغالي جوتا، كثيرًا الأمر الذي قد يجعله يوافق على الانتقال إلى فارس الدهناء في الموسم الجديد، في الوقت الذي أشار الى وجود رغبة لنادي سعودي آخر بالتعاقد مع اللاعب.
في الوقت الذي ترغب إدارة نادي الاتحاد في التخلص من جوتا، قبل الموسم الجديد، خاصة وأنه لم يشارك في العديد من المباريات سواء مع المدرب السابق البرتغالي نونو سانتو أو الحالي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.