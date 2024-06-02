نيمار يحظى بـ3 ألقاب في سجله الذهبي دون مجهود

في الوقت الذي انتظر الهلاليون أن يضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور لكتيبة الفريق الأزرق ليساهم في تحقيق الإنجازات للفريق في الموسم الرياضي المنصرم، إلا أن ذلك لم يتحقق، بل العكس، حيث أضاف الفريق الملقب بـ”الزعيم” الإنجازات للاعب العالمي الذي شارك في مباريات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وانتقل نيمار لصفوف الهلال مطلع الموسم الرياضي المنصرم، قبل أن يخوض معه 5 مباريات فقط وتبعده إصابة الرباط الصليبي في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده عن دعم فريقه الجديد في منافساته على البطولات محلياً وقارياً.
وأضاف الهلال للاعب نيمار ثلاث بطولات لتضاف لسجله الذهبي في مشواره الرياضي، عقب التتويج بالدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر قبل أن يحقق مؤخراً كأس الملك من أمام جاره النصر في المباراة التي انتهت بضربات الترجيح. وفق “سبورت 24”.
واحتفل نيمار مع زملائه في فريق الهلال بتحقيق لقب أغلى البطولات، مقدماً عبر حسابه الشخصي بـ”إنستغرام” شكره على الألقاب الثلاث هذا الموسم، حيث قال: “نضيف لقبا جديدا، أهنئ فريقي على هذا الموسم الرائع، لقد كانوا مذهلين، وتفوقوا على أنفسهم مرة أخرى.. شكراً على الألقاب الثلاث هذا الموسم أما الموسم المقبل فسيكون لي”.
وينتظر أن يكون نيمار جاهزا للمشاركة مع الهلال تزامناً مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2024-2025.