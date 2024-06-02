رفع إجراءات السلامة بالمواقع التراثية في الدرعية

سلطت مذكرة تفاهُم وقّعتها شركة الدرعية مع شركة “دودج تكنولوجي” الضوء على التزام شركة الدرعية بالتحسين المستمر لممارسات السلامة، مع إعطاء الأولوية لأعلى معايير الحماية، حيث نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات مهمة في مجال السلامة والصحة المهنية، من بينها إقرار هيئة الاعتماد الدولية “تي يو في أوستريا” المتخصّصة في الاختبار والتفتيش والمطابقة والجودة بأن نظام إدارة الصحة والسلامة المهنيّة لشركة الدرعية يتوافق تمامًا مع معايير الآيزو 45001.
تأتي المذكرة لرفع معايير وأنظمة وإجراءات السلامة من الحرائق في مختلف مشروعات الدرعية التنموية والتطويرية، بما في ذلك المواقع التراثية والوجهات السياحية والثقافية، للتعامل مع أي تحديات محتملة في عمليات البناء والتطوير، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “هذه لحظة مُهمة لمشروعاتنا التطويرية كافة، إذ تلتزم الدرعية بأكثر معايير الصحة والسلامة صرامة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذه المعايير بشكل أكبر من خلال هذه الاتفاقية، لا سيما أن شركة “دودج لاند تكنولوجي” تتمتع بخبرة واسعة في مجال السلامة من الحرائق”.
وشملت مذكرة التفاهم تبادُل المعلومات والدراسات والأبحاث بين الجانبين، بالإضافة إلى الاطلاع على آخِر التطوُّرات في مجال السلامة من الحرائق، والاستفادة من خبرة شركة دودج لاند تكنولوجي في مجال البحث والتطوير والتدريب، لإنشاء حلول مبتكرة لتعزيز الحماية والسلامة في مختلف مواقع العمل.
وتهدف الشراكة إلى تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع، وفقًا للآليات والأنظمة المعمول بها في شركة الدرعية، والتركيز على تعزيز وتطوير مهارات وقُدرات الإدارة والموظفين والمقاولين في الاستجابة لحالات الطوارئ والوقاية من الحرائق.
ويتضمن التعاون، المبادرات التطوعية داخل مجتمع الدرعية، بما في ذلك إقامة ورش العمل التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة من الحرائق، وذلك لرفع مستوى الوعي بين السكان حول إجراءات وممارسات السلامة من الحرائق، وبناء مجتمع أكثر أمنًا ووعيًا بهذه المعايير والتدابير.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ السياسات الراسخة لشركة الدرعية، التي تكمن في تطوير مدينة الدرعية باعتبارها أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة، وعاصمة الدولة السعودية الأولى التي تُعَدّ المملكة اليوم امتدادًا لها.
وتسعى شركة الدرعية إلى إبراز جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها في العمارة والثقافة والفنون والمعرفة، لتقديم تجربة اكتشاف مميزة، وتحقيق ذلك من خلال تنسيق الجهود بين شركة الدرعية والجهات الحكومية والخاصة بما يخدم الشركة وتنميتها، وتفعيل إسهامها في التنمية الثقافية والاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وتتوافق معايير وإمكانيات شركة “دودج لاند تكنولوجي”، التي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال السلامة من الحرائق، مع التزام شركة الدرعية الصارم بالسلامة، خاصة أن تطوير وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في جميع أنحاء الدرعية لا يدعم المعايير الدولية فحسب، بل يضمن أيضًا الامتثال الدائم لهذه المعايير، وهو ما يعطي المزيد من الثقة للشركاء وأصحاب المصلحة والموظفين في تفاني شركة الدرعية للحفاظ على أعلى معايير السلامة في جميع مشروعاتها.