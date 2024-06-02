أوبك+ تمدد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2025

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بعض الوزراء اجتمعوا في الرياض للتأكد من التفاعل مشيراً إلى أن الرسالة مفهومة وتم الاتفاق عليها.
وأكد الوزير أن المناقشات بين البلدان الثماني التي تنفذ الخفض الطوعي لإنتاج النفط بدأت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن أعضاء مجموعة “أوبك بلس” تنتظر تراجع أسعار الفائدة واتخاذ النمو العالمي مسارا أفضل مما سيسهم في زيادة الطلب.
وكانت دول أعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي كانت قد أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، عقدت في شهر إبريل وشهر نوفمبر من عام 2023م، اجتماعا حضوريا في العاصمة الرياض، والدول هي المملكة، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود الاحترازية، التي تبذلها مجموعة “أوبك بلس”، والرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازُنها، كما تضمن تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية، 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي أُعلن عنها في شهر إبريل من عام 2023م، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025م، وذلك إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المشاركة من خارجها.
وعلاوةً على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في شهر نوفمبر من عام 2023م، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، ثم سيتم بعد ذلك إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، تدريجياً، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025م، بهدف دعم استقرار السوق، علماً بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.
ورحب الاجتماع بتعهد كلٍ من العراق، وروسيا، وكازاخستان، بتحقيق الالتزام الكامل، وإعادة تقديم خطتهم المحدّثة الخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ شهر يناير من عام 2024م، إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر يونيو من عام 2024م، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
ويتضح من الجدول المرفق مستويات الإنتاج مع إعادة كميات الخفض التطوعي لشهر نوفمبر 2023م فقط، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر أكتوبر 2024م حتى شهر سبتمبر 2025م.
ويشير الجدول المرفق إلى مستويات الإنتاج المطلوبة حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، قبل تطبيق التخفيضات التطوعية الإضافية المعلن عنها في إبريل 2023م ونوفمبر 2023م.
ويوضح أنه تم زيادة مستوى الإنتاج المطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميا، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجيًا اعتباراً من شهر يناير 2025م حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
كما يوضح مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها وفقًا لتقييم المصادر الثانوية، وتعمل روسيا مع المصادر الثانوية لتحديث أرقام الإنتاج.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون “أوبك “، قررت تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وقالت المجموعة في بيان: إنه تم الاتفاق على تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.
وأكد البيان على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
وأشار إلى عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي، مؤكدا على منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك ، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
وأعاد البيان التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، وشدد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها سيُعقد في 1 ديسمبر 2024م.
ولفت البيان إلى أن القرارات جاءت للمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه “أوبك “.
وأظهر جدول وفقا لـ”رويترز” أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا، حيث ستتم الزيادة الإماراتية تدريجيا على مراحل ابتداءً من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.
وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.
وفق “أخبار 24”.