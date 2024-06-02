المملكة تحقق أول ميدالية فضية بـ”2024 APIO”

حقق الطالب أديب الشهري من الصف الثالث الثانوي بإدارة تعليم الشرقية، الميدالية الفضية، خلال تمثيله المملكة في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية “2024 APIO” التي جرى تنظيمها عن بُعد في الصين.
ويُعَدّ هذا الإنجاز ثمرة من جهود مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم في تدريب الطالب الشهري الذي خضع لـ 2168 ساعة تدريبية على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب.
كما تعد هذه الميدالية الفضية الأولى لمنتخب المعلوماتية السعودي في المسابقة، التي شارك بها 286 طالباً، يمثلون 36 دولة، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الماضي.
وسبق للشهري تحقيق 3 برونزيات في المشاركات السابقة، حيث تعد المسابقة من المسابقات الصعبة التي تعتمد عليها العديد من الدول، لاختيار الفريق المشارك في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن هذه المشاركة تُعَدّ الرابعة للمنتخب السعودي للمعلوماتية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، حيث رفعت المملكة من خلال الجائزة رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 5 جوائز.