33 ألف منشأة تحت المراقبة استعدادًا للحج

تراقب وزارة التجارة أكثر من 33 ألف منشأة تجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات، ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن.
وأكملت الوزارة جاهزية فرقها الرقابية الميدانية، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1445هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.
وتكثف جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.
وتشمل الجولات الرقابية منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، ومحال بيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومراكز بيع إطارات المركبات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه يتم رفع تقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.