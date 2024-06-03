كاميرات سيارات ترصد العوائق بسرعة فائقة

طوّر باحثون بجامعة “زيورخ” السويسرية، نظاماً مبتكراً يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرا السيارات، وهو قادر على رصد وكشف المشاة والعوائق على الطريق أسرع بـ 100 مرة من الكاميرات الحالية.
وأكّد الباحثون من خلال دراستهم المنشورة بمجلة “Nature” العلمية، فعالية الجهاز الجديد بعد دمج كاميرا قياسية حديثة مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث تلتقط 20 صورة في الثانية تتم معالجتها عبر شبكة “AGNN” العصبية المدربة على التعرف على هذه الأشياء.
ولفتوا إلى أن هذا النظام الجديد يمكن دمجه مع أجهزة استشعار “LiDAR” بالسيارات ذاتية القيادة، حيث يعزز قدرة قائدي تلك السيارات على تلافي الاصطدام بالمارة والأجسام على الطريق، خصوصاً أثناء حالات انعدام الرؤية الليلية الناتجة عن التقلبات الجوية. وفق “أخبار 24”.
وتعتمد الكاميرات التقليدية في السيارات عادةً على سرعة رصد اللقطات بمعدل يتراوح بين 30 و50 إطاراً في الثانية، إلا أن الأعطال التي تقع في عملية الرصد قد تؤدي إلى تأخير اكتشاف الأجسام على الطريق، ما يعرض تلك السيارات لخطر حوادث السير.