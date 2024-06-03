“أكنان3” إبداع بالفن التشكيلي السعودي

اختُتم معرض “أكنان” الفني التشكيلي بنسخته الثالثة، بتنظيم من الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت”، في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.
ويهدف المعرض للتعريف بجماليات الفن التشكيلي السعودي بمختلف اتجاهاته ومدارسه الكلاسيكية والرمزية والتجريبية، زيادة التواصل بين الفنانين والجمهور، وتسليط الضوء على أعمالهم الفنية المتنوعة.
وشهد المعرض إقبالا متميزا من قِبل الفنانين والجمهور، وقد أبرز تنوع الأساليب الفنية وتعدد مدارس الفن التشكيلي في المملكة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، إضافة للحرص على حفظ حقوق الفنان الفكرية والفنية والمادية، وإصدار شهادة للعمل الفني، وتنظيم عملية الاقتناء والتسويق، ودعم سوق الفن المحلية، والوصول بها للمستوى المأمول.
كما تضمّن المعرض مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التشكيلية والمنحوتات باتجاهات مختلفة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وقد تمحورت هذه الأعمال حول تفاصيل الحياة اليومية، والبيوت، والشوارع، والمقاهي، والقرى، والمدن التراثية والجديدة، كما استلهم الفنانون الطرز المعمارية المتنوعة في المملكة لإبداع أعمالهم. وفق “أخبار 24”.
وكان المشرف العامّ على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الأستاذ فيصل بن معمر، قد دشّن المعرض في مقر المكتبة بالرياض يوم الثلاثاء الماضي 28 مايو، وشكّل المعرض فرصة ملائمة للفنانين الشباب للاحتكاك بالفنانين الكبار في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم.
تعمل الجمعية أيضًا على الاحتفاء بالفنان التشكيلي السعودي وتسليط الضوء على تاريخه الفني، وتسعى لحفظ حقوق الفنان الفكرية والفنية والمادية، وتنظيم عملية الاقتناء والتسويق، ودعم سوق الفن المحلية.