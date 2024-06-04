82 مليون ريال أرباح نقدية لمساهمي “الغاز الأهلية”

قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 82.5 مليون ريال، لعدد 75 مليون سهم مستحق للأرباح، حيث بلغت حصة السهم من التوزيع 1.1 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 11%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية يوم الاثنين 8 يوليو 2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنهاية عام 2023، ارتفعت إلى 227.3 مليون ريال، بنسبة قدرها 6% مقارنة بأرباح 214.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.