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جديد المحليات > برنت دون 80 دولاراً لأول مرة منذ 4 أشهر
04/06/2024   1:07 م

برنت دون 80 دولاراً لأول مرة منذ 4 أشهر

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مما أدى إلى قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 78.16 دولار للبرميل.

وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير شباط، بعد أن انخفض أكثر من 3 % أمس (الاثنين).

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 % إلى 74.05 دولار. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد ما تراجع 3.6%. وفق “أخبار 24”.

برنت دون 80 دولاراً لأول مرة منذ 4 أشهر

جديد المحليات
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