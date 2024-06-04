انطلاق اختبارات نهاية العام بمختلف المناطق

انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء)، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ، بجميع المدارس الحكومية، وسط أجواء ملائمة ومنظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات هيأتها إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة.
وفي الرياض؛ صرح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مشيراً إلى تخصيص هواتف إرشادية لتهيئة الطلبة للاختبارات وتقديم الاستشارات، وهي: بنين 0507097040 – 0553060196 – بنات 0114093298، وذلك خلال الفترة من الاثنين 26 ذي القعدة وحتى الأحد 3 ذي الحجة من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.
وأضاف الثميري أن إنهاء عمليات الرصد والتدقيق، وإعلان نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور، سيكون قبل نهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة القادم.
في السياق ذاته، يؤدي أكثر من 670 ألف طالب وطالبة بتعليم جدة، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والتي تستمر حتى الاثنين القادم.
بدوره أكد مدير عام تعليم الشرقية سامي بن غازي العتيبي أن “الاختبارات تعتبر جسراً يعبر من خلاله الجيل الواعد نحو تحقيق أحلامهم الكبيرة وبناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ومن هنا يبرز الدور الأساسي للتهيئة والاستعداد الجيد، الذي يمكننا من اجتياز هذه المرحلة بكفاءة عالية، محققين أفضل النتائج”، داعياً الطلاب للتحلي “بالثقة بالنفس والمسؤولية والطموح والعزيمة.. لتحقيق الإبداعات والإنجازات التي تسهم في تقدم ورفعة وطننا الغالي”. وفق “أخبار 24”.
وكانت مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة الواقعة في نطاق حركة الحجاج والزوار، قد تم إجراء الاختبارات فيها في وقت سابق الأسبوع الماضي.