“الحفر” تعلّق عمل منصتَيْن مع أرامكو

قالت شركة الحفر العربية إنها انتهت من مناقشة خياراتها مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتعليق عقود عمل منصتي حفر بحرية، وعدم تجديد عقد منصة ثالثة.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم تعليق عقود عمل منصتَيْ حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهرًا، والاتفاق على عدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد.
وأشارت إلى أنها تقوم حاليًا بمناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج المملكة.
وأضافت الشركة أنها تتوقع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي متماشية مع التوقعات الإرشادية التي تم إعلانها سابقا لعام 2024، وبقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليار إلى 3.9 مليار ريال، وذلك بالرغم من الأثر المتوقع في الإيرادات بقيمة تقدر بنحو 190 مليون ريال نتيجةً لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.
وبينت أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوماً بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر برية غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط له، في حين من المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية، أعمالها التشغيلية تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة الحفر العربية، أعلنت في أغسطس 2023 تمديد عقود مع “أرامكو” ، كان من المقرر أن تنتهي خلال نفس العام، حيث تم التمديد لفترات تتراوح من 3 إلى 10 أعوام من تاريخ بدء عمليات الحفر، وذلك بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.