جيل سعودي موهوب بالفنون الأدائية

تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية تحت مظلة وزارة الثقافة، احتضان الموهوبين لتطوير المسرح وصناعة جيل سعودي موهوب ومتقن للفنون الأدائية.
واختتمت الهيئة برنامج الفنون الأدائية “الفراشات والنحل والكبار” بالتعاون مع أكاديمية سبيرز، حيث قدم المتدربون لأهاليهم عرضاً تتمثل فيه روعة المهارات التي اكتسبوها خلال رحلتهم الإثرائية.
ويهدف البرنامج إلى إثراء الساحة الفنية المسرحية السعودية وتزويدها بمواهب وقدرات متميزة، وتعزيز وعي المتدربين الصغار بأشكال الفنون الأدائية، وتعريفهم بأطرها، وعناصرها وتطبيقاتها.
وتقدم هيئة المسرح والفنون الأدائية مبادرات متخصصة في دعم التطوير المهني في قطاع المسرح، ورفع الوعي، وتنمية المهارات للمهتمين والممارسين في المجال المسرحي من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتقدمة، افتراضية ومباشرة. وفق “أخبار 24”.
وتسهم الهيئة في إمداد المهتمين الممارسين في مجال المسرح والفنون الأدائية بعدد كبير من المهارات في مختلف التخصّصات، وذلك من شأنه أن يعزز قدرات المهتمين والممارسين لتكون مهاراتهم المطورة جزءاً لا يتجزأ من كوكبة المواهب في المملكة.