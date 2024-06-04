تاسي يعود للهبوط وسط تراجع جماعي للأسهم

عاد السوق السعودي للتراجع اليوم (الثلاثاء)، بعد جلستين من الارتفاع، حيث أغلق المؤشر عند 11612 نقطة (- 196 نقطة)، منخفضاً بنسبة 1.7 %، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأكثر من 2 % عند 28.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم، وبقيمة 400 مليون ريال. بينما هبط سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 77.70 ريال.
وتصدرت أسهم الباحة وتكافل الراجحي والوطنية للتعليم والحفر العربية تراجعات اليوم بنسب تتراوح بين (7.14% و5.11%). في حين أغلق سهم الواحة عند 41.55 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.
وأنهت أسهم الحفر العربية، وأكوا باور، ومعادن، والتصنيع الوطنية، ومجموعة صافولا، ولوبريف، والآمار، وإم آي إس، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5%.
وتراجعت مؤشرات 206 شركات متداولة، بينما أنهت 29 شركة التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها.
في المقابل، صعد سهم سال، بنسبة 3 % عند 270.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 650 ألف سهم.