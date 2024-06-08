“أبل” تدعم تطبيق البريد بـ “الذكاء”

تخطط شركة “أبل” الأمريكية، لدعم تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بنظام تشغيل ” iOS 18″ الجديد، بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية البحث والأرشفة.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “AppleInsider” التقني المتخصص، أن هذا الإجراء يزود التطبيق بمزايا الردود الذكية وتغيير أسلوب الرسائل، والتنظيم التلقائي للبريد، فضلاً عن البحث في جهات الاتصال والمواقع والوثائق المخزنة.
وتسعى “أبل” لتوسيع نطاق هذه المزايا الجديدة لتشمل تطبيقات أخرى، مثل تطبيق الرسائل الافتراضي والمساعد الصوتي “سيري”، حيث يمكن للمستخدمين صياغة ردودهم الخاصة ثم طلب تحسين النص بالذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وسيأتي ذلك خلال إعلان الشركة للمزايا الجديدة التي سيشهدها نظام التشغيل iOS 18، خلال مشاركتها في مؤتمر المطورين (WWDC 2024) القادم.