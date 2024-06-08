سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة

ربطت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “كانتربري” النيوزيلندية، بين سوء التغذية أثناء الحمل وحدوث مضاعفات صحية مثل اكتئاب ما بعد الولادة.
وأظهرت الدراسة المنشورة بمجلة “The Conversation” الطبية، أن 30% من الحوامل لا يلتزمن بأنظمة غذائية مناسبة لفترة الحمل، ما يسبب حدوث تلك المضاعفات.
كما حذّرت الحوامل من الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة في التغذية، حيث تمتد أضرارها إلى الجنين مسببةً اضطرابات في النمو العقلي والإدراكي مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه. وفق “أخبار 24”.
وتشير الأبحاث الأخيرة إلى فوائد مكملات المغذيات الدقيقة لعلاج الاكتئاب خارج نطاق الحمل، وهي الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي توجد بشكل أساسي في الخضراوات والفواكه.