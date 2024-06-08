“آبل” تخرج بعض إصلاحات “آيفون” من الضمان

كشفت شركة “آبل” الأمريكية، أن الشروخ والتشققات الدقيقة في شاشات هواتف آيفون وساعاتها الذكية، لم تعد مشمولة في الضمان القياسي للشركة.
ووجهت الشركة، وفقاً لموقع “Wccftech” التقني، تعليمات لمراكز الخدمة المعتمدة بالتعامل مع هذه العيوب كأضرار عرضية، تُلزم العملاء بدفع كامل تكاليف صيانتها.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان “آبل” عن السماح للعملاء بإصلاح أجهزة آيفون باستخدام قطع غيار مستعملة، وذلك لتقليل تكاليف الصيانة المجانية على الشركة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الضمان القياسي لأجهزة آيفون والساعات الذكية، كان يسمح بدخول مثل هذه العيوب تحت بند الإصلاحات المجانية التي يكفلها الضمان.