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رياضة > موقف حارس يوفنتوس من الانتقال لـ”روشن”
08/06/2024   7:08 م

موقف حارس يوفنتوس من الانتقال لـ”روشن”

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كشفت تقارير إعلامية عن موقف حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، الدولي البولندي فويتشيك تشيزني من الانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن تشيزني أعرب عن عدم اهتمامه باللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح، أن حارس مرمى يوفنتوس يمتلك عرضا سعوديا لمدة موسمين مقابل 15 مليون يورو سنويا، لكنه لا يفكر باللعب في دوري روشن. وفق “سبورت 24”.

ونجح الحارس البولندي في الخروج بشباك نظيفة خلال 15 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي.

موقف حارس يوفنتوس من الانتقال لـ”روشن”

رياضة
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