تطوُّر جديد في موقف دي بروين من الانتقال لـ”روشن”

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطوُّر جديد في موقف لاعب مانشستر سيتي، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن دي بروين يبوح لعائلته في جلساته الخاصة بأنه يرغب في البقاء ضمن صفوف مانشستر سيتي.
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم اقتراب عقد دي بروين على نهايته في صيف 2025، إلا أن إدارة مانشستر سيتي لم تجر أي محادثات معه بشأن التجديد حتى الآن.
يُذكر أن النجم البلجيكي ألمح في وقت سابق إلى إمكانية انتقال إلى دوري روشن، مشيرا إلى أنه عندما يكون في هذا العمر يجب أن يكون منفتحًا على كل شيء. وفق “سبورت 24”.
وأكد أنه إذا لعب في الدوري السعودي لمدة عامين، سيتمكن من كسب مبلغ لا يُصدَّق، لافتًا إلى أنه قبل ذلك كان عليه أن يلعب لمدة 15 عامًا، وربما لم يصل إلى هذا المبلغ.