تقنيات رعاية صحية افتراضية للحُجّاج

تشارك مستشفى صحة الافتراضي في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، من خلال تقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية.
ويوفر مستشفى صحة الافتراضي طواقم طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة في عدة مسارات أساسية للخدمات، تشمل خدمات متنوعة تضم: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، والعناية الحرجة عن بُعد، ومراقبة مرضى القلب عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة عن بُعد مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، إضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث.
كما يقدم دعمًا ومساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي في جدة، إضافةً إلى الخدمات التي يُقدمها من خلال الرقم الموحد 937، أو تطبيق صحي.
وأكدت وزارة الصحة أن التقنيات الحديثة التي يستخدمها المستشفى في خدمة ضيوف الرحمن أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي ودقة تشخيص الأمراض، مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب, وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بكفاءة وفعالية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتبعها تقنية متطورة تلزم المستشفى بتوفير أحدث التقنيات الطبية الحديثة؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة عالميًا.
وتأتي هذه الجهود ضِمن حرص وزارة الصحة للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية؛ بهدف تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء في مرافق الرعاية الصحية، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.