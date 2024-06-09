تحويل 3 تجمُّعات صحية لشركة الصحة القابضة

بدأت شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال.
وأضافت “الصحة القابضة” أن المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة بدأت من النصف الثاني لعام 2024م وذلك من خلال البدء في عمليات انتقال أول دفعه من التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية للجميع، وضمان جودتها المستدامة.
وأوضحت أنه جرى تحديد 3 تجمعات صحية للانتقال في الدفعة الأولى وهي “تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي”، كما سيتم جدولة انتقال باقي التجمعات بشكل تدريجي على دفعات متتالية بناء على جاهزيتها خلال العامين المقبلين. وفق “أخبار 24”.