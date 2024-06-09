بَدْء تنفيذ 3 حدائق كُبرى شرق الرياض

أعلنت مؤسسة “الرياض الخضراء”، بَدْء تنفيذ ثلاث حدائق كُبرى في مدينة الرياض، بمساحة تتجاوز الـ550 ألف متر مربع، وذلك بحي المونسية وحي الرمال وحي القادسية، لرفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحيّة لسكان وزوّار المدينة ورفع معدل الفرد من المساحات الخضراء 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالمياً.
وتُعد “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية 2030.
وتمثل نسبة المساحات الخضراء 65% من مساحة الحدائق، حيث سيتم زراعة أكثر من 585 ألف شجرة وشجيرة فيها، وتتضمن الحدائق مسارات للمشي بأطوال 18 كم ومسارات للجري بطول 8 كم ومسارات للدراجات الهوائية بطوال 8.5 كم، و22 منطقة ألعاب للأطفال تمنحهم تجربة تعليمية بطرق مبتكرة لتعزيز الوعي البيئي لديهم.
وتتميز تصاميم الحدائق الثلاث الكبرى التي تقع في شرق مدينة الرياض، بدمج وربط طبيعة وادي السّلي معها والذي يمتد مروراً بشرقها، بالإضافة إلى ارتباطها بالمسار الرياضي عبر ممرات مشاة مشجرة.
كما تضم الحدائق مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات العمرية ومسطحات مائية ستؤثر إيجابياً على البيئة المحيطة.
وتهدف المُبادرة إلى زراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 مترا مربعا، والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار. وفق “أخبار 24”.
وتعمل “الرياض الخضراء”، على تنفيذ حدائق كبرى في مواقع متفرقة على مستوى المدينة، وتشجير الأحياء السكنية، وتنفيذ حدائق الأحياء، وتشجير الشوارع الداخلية وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، وكذلك تشجير الأودية وروافدها، والطرق والميادين الرئيسية والمباني الحكومية والعامة كالوزارات والهيئات والجامعات والمراكز الثقافية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مياه للرّي بمجموع أطوال 1.350 كم على مستوى المدينة كما تعمل مشاتل الرياض الخضراء على إنتاج 3 ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات تربة سنوياً لتوفير احتياجات التشجير اللازمة.