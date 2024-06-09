110 آلاف منشأة تستفيد من إعفاء غرامات “التأمينات”

تقدمت 110 آلاف منشأة للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من إطلاقها.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها، داعية جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة، إلى الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية شهر أغسطس القادم.
وتستهدف المبادرة أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ويمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال”، عبر خطوات سهلة وميسرة وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة. وفق “أخبار 24”.
وكانت المؤسسة قد أطلقت المبادرة الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، في مطلع شهر مارس الماضي لمدة ستة أشهر، وتهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت وتصحيح أوضاع المنشآت وتسوية المديونيات، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.