صالة إضافية بمطار الطائف لانسيابية توافد الحجاج

دشن مُحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي اليوم (الأحد)، بالتزامن مع بدء موسم الحج، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنوياً.
الصالة التي دشنت بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المُهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لِشركة تجمُع المطارات الثاني، المُهندس علي مسرحي؛ ينتظر أن تسهم في نمو حركة السفر، وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن العمل على الصالة الإضافية استغرق 5 أشهر، وبطاقة استيعابية تُضاعف السعة الإجمالية للمطار إلى أكثر من مليون مسافر، وتبلغ مساحة الصالة نحو 6400 م2 ، يتواجد بها 9 منصات تستقبل المُسافرين، و20 منصة ما بين القدوم والمُغادرة للجوازات، وثلاث منصات للتفتيش الأمني، ومثلها لتفتيش الجمارك، فيما سيصبح إجمالي مواقف الطيارات بالمطار 13 موقفا من بينها ثلاث طائرات تحت مُسمى طائرات عريضة البدن.
وبهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار، تمت زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محال بيع التجزئة، والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي، مع تخصيص أكثر من 200 موقف للسيارات لإثراء تجربة المسافرين، وإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات الانتظار.
وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع الشُركاء لرفع السعة الاستيعابية لجميع مطارات المملكة إلى نحو 100 مليون مسافر، وذلك ابتداءً من مطار الملك سلمان بالرياض وصولاً إلى مطار الملك عبدالعزيز، فالتوسعات التي لا زال العمل عليها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار أبها الدولي الذي تم إعلان تصميمه وبدء العمل في طرحه للقطاع الخاص، وتوسعة مطاري القصيم والأحساء، فيما لايزال العمل يجري على قدمٍ وساق لاستكمال المشاريع مثل مطار جازان المتوقع أن يُستكمل بمنتصف العام القادم، ويليه مطار الباحة، الجوف. وفق “أخبار 24”.
ويعد مطار الطائف الدولي أحد أهم المطارات في المملكة، حيث نال مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 مطارات إقليمية حسب تصنيف “سكاي تراكس”، ويشكل حصوله على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل لعام 2024 شهادة قيمة على التزامه بتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات المسافرين وتلبي تطلعاتهم.