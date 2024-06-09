مشاريع استثمارية بالبِنْية التحتية لأبراج “التلفزيون”

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن طرح مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تطوير وتشغيل البنية التحتية لأبراج هيئة الإذاعة والتلفزيون أمام القطاع الخاص بنموذج عقد “التأهيل، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل”؛ لمدة 25 عامًا.
ويُعَدّ المشروع أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ الرامية إلى تعزيز أداء البنية التحتية لأبراج الإذاعة والتلفزيون لقطاع الإعلام بالمملكة في 143 موقعًا، وزيادة عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية، وذلك بتأهيل وتحديث جميع مواقع التلفزيون من (DVB-T/Analogue) إلى (DVB-T2)، بهـدف زيادة عدد القنوات العالية الجودة، وصيانة وتشغيل أبراج الإذاعة والتلفزيون. وفق “أخبار 24”.
ودَعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات -المحتوية على معلومات المشروع- من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مفيدةً بأن مرحلة تقديم الطلبات ستنتهي بتاريخ 21 يوليو 2024 في تمام الساعة الـ 3 عصراً بتوقيت المملكة.