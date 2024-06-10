مانشيني: سنخوض “كأس الخليج” بالتشكيلة الأساسية

أكد الإيطالي “روبيرتو مانشيني” المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه سيخوض بطولة كأس الخليج القادمة بالقائمة الأساسية لرغبته في التتويج باللقب.
وقال “مانشيني” في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأردن، إن المواجهة مهمة لحسم الصدارة، رغم ضمان المنتخبين التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشدد مانشيني على صعوبة المباراة التي سيواجه فيها الأخضر وصيف كأس آسيا، مشيرًا إلى أنه استعد بشكل كبير للمباراة حتى بعد ضمان التأهل وذلك من أجل البقاء في الصدارة. وفق “سبورت 24”.
وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن ضرورة وجود مقر للتدريب خاص بالمنتخب، لكنه أشاد بما تقدمه أكاديمية مهد للمنتخب والتي تعد مركزًا جيدًا للاعبين حتى يتم توفير مقر خاص للتدريب.