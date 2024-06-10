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رياضة > طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن
10/06/2024   10:40 ص

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن

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كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتيا لإدارة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني، في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026.

وسيتولى إدارة المباراة تحكيميا، الإماراتي عادل النقبي ويعاونه أحمد الراشدي كحكم أول، والحكم الثاني سبت عبيد، وسيتواجد يحيى الملا كحكم رابع.

وسيحل المنتخب الأردني الذي تأهّل بالفعل مع نظيره الأخضر إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، ضيفا في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، مساء الثلاثاء المقبل.وفق “أخبار 24”.

وكان لقاء المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية، قد أسفر عن فوز الأخضر على الأردن بنتيجة 2ـ0 في عمّان.

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن

رياضة
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