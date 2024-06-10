“تفوق طفيف”.. تاريخ مواجهات الأخضر والنشامى

يختتم المنتخب السعودي مبارياته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عندما يستضيف ضيفه الأردني مساء الثلاثاء لحساب الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني.
ويدخل المنتخبان اللقاء وقد ضمنا التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي ستشهد تواجد 18 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، يما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقًا حيث سيتم تقسيم المنتخبات الست إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض الوصيفان مباراة ملحق يتأهل الفائز به إلى بطولة ملحق FIFA المؤهلة إلى المونديال.
وكان لقاء مرحلة الذهاب بين المنتخبين حسمه الأخضر في عمّان بالفوز بثنائية نظيفة، وهو اللقاء الـ16 بين المنتخبين في كافة المسابقات ورسميًا ووديًا.
وزخر تاريخ لقاءات الأخضر والنشامى بالعديد من المواجهات في مختلف المواجهات أشهرها لقاءهما في كأس أمم آسيا 2011 في قطر عندما فاز الأردن بهدف نظيف في دور المجموعات.
وإجمالًا يتفوق الأخضر بـ8 انتصارات أمام الأردن الذي حقق 6 انتصارات فيما حضر التعادل في مناسبتين.
وضمن الأخضر و”النشامى” التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، لكن المباراة تمثل صراعًا محتدمًا على الصدارة التي يتربع عليها المنتخب السعودي برصيد 13 نقطة “4 انتصارات وتعادل وحيد”، فيما يحل المنتخب الأردني ثانيًا بـ10 نقاط “3 انتصارات وتعادل وخسارة”.
ويحتاج المنتخب السعودي للفوز من أجل الحفاظ على موقعه ضمن منتخبات المستوى الثاني في قرعة المرحلة النهائية وهو ما سيمنحه أفضلية في التصفيات النهائية، لكن الخسارة قد تدفع به إلى المستوى الثالث وهو ما سيزيد من صعوبة مجموعته في المرحلة النهائية. وفق “سبورت 24”.
وفي حال فوز المنتخب العراقي على فيتنام في مقابل تعثر الأخضر أمام الأردن فإن العراق سيرتقي للمستوى الثاني ويتراجع المنتخب السعودي إلى المستوى الثالث.