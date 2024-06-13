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رياضة > تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
13/06/2024   2:47 م

تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، أمس الأربعاء فريق الاتحاد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024.

وحسم الاتحاد اللقب بعد فوزه على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الزلفي بنتيجة 9-2 في الدور نصف النهائي فيما تأهل الرائد بعد فوزه على فيد بنتيجة 8-4.

يذكر أن الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي “الاتحاد والرائد والزلفي وفيد” صعدت رسميًا إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025.وفق “سبورت 24”.

تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

رياضة
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