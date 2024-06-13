تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، أمس الأربعاء فريق الاتحاد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024.
وحسم الاتحاد اللقب بعد فوزه على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض.
وكان الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الزلفي بنتيجة 9-2 في الدور نصف النهائي فيما تأهل الرائد بعد فوزه على فيد بنتيجة 8-4.
يذكر أن الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي “الاتحاد والرائد والزلفي وفيد” صعدت رسميًا إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025.وفق “سبورت 24”.