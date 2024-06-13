اتحاد الكرة يُعلن تحديثات المسابقات النسائية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سلسلة من التحديثات على أهلية اللاعبات المشاركات في المسابقات النسائية، اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وذلك بهدف تطوير المسابقات النسائية ورفع مستوى التنافس في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد السعودي للسيدات وبطولة الاتحاد للناشئات وبطولة الصالات.
وتشتمل تحديثات الدوري الممتاز للسيدات على تقليص عدد اللاعبات في القائمة الرئيسية للفرق من 30 إلى 25 لاعبة، مع تقليل عدد تسجيل اللاعبات غير السعوديات في القائمة الرئيسية من عدد 7 لاعبات إلى عدد 6 لاعبات دون معايير محددة، باستثناء لاعبة واحدة وفق معايير فنية محددة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبات غير السعوديات على أرضية الملعب من عدد 4 لاعبات إلى عدد 5 لاعبات، ويحق لكل فريق تسجيل لاعبتين من المواليد على أن تكونا مواليد عام 2004 فما فوق والسماح بمشاركة واحدة منهن على أرضية الملعب، بالإضافة لإلزام الأندية بتوقيع 15 عقدا احترافيا بحد أدنى مع لاعبات سعوديات لتطوير الدوري والتمهيد لنقله إلى مرحلة الاحتراف مستقبلًا.
وجاءت تحديثات بطولة كأس الاتحاد السعودي بتحديد عدد 4 لاعبات غير سعوديات ولاعبة واحدة مواليد على أرضية الملعب لإعطاء مساحة أكبر للمواهب الوطنية والمساهمة في بناء منتخب وطني منافس.
فيما اشتملت تحديثات دوري الدرجة الأولى على تقليص عدد القائمة الرئيسية للفرق من 30 إلى 25 لاعبة، وإلزام الفرق بتسجيل حارسة سعودية أو مواليد (من مواليد 2004 فما فوق) بالإضافة للسماح بتسجيل لاعبتين من المواليد على أن تكونا مواليد عام 2004 فما فوق والسماح بمشاركة واحدة منهن على أرضية الملعب. بالإضافة لإلزام الأندية بتوقيع 10 عقود احترافية بحد أدنى مع لاعبات سعوديات، وذلك للمساهمة في تطوير الدوري وتجهيز الأندية في حال الصعود للدوري الممتاز.
وفي دوري الدرجة الثانية الذي يقام في نسخته الأولى مع الموسم الجديد تم تحديد عدد 25 لاعبة في القائمة الرئيسية كما هو متبع في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة لتحديد عدد 4 لاعبات غير سعوديات في قائمة الفريق على أن يكنّ مقيمات أو مواليد.وفق “سبورت 24”.
وفي بطولة الاتحاد السعودي للناشئات التي تم إطلاقها مطلع موسم 2023-2024 تم اعتماد تسجيل 30 لاعبة في قائمة الفرق كما تم تعديل نظامها من خلال زيادة عدد اللاعبات المشاركات على أرضية الملعب ليصبح دوريا يلعب بنظام 11 ضد 11 لاعبة بعد أن كان يلعب بنظام 9 ضد 9 في الموسم المنصرم.
وجاءت هذه القرارات بعد التنسيق مع استراتيجية تطوير كرة القدم والمدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارات المنتخبات الوطنية النسائية والمسابقات والاحتراف وأوضاع اللاعبين.