إيقاف 12 محطة وقود وإغلاق نصف مضخات 185 أخرى

أمرت الأجهزة الرقابية بإيقاف العمل في 12 محطة وقود؛ لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة؛ لمخالفتها نظام القياس والمعايرة.
جاء ذلك خلال إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على الحملة الرقابية الشاملة السابعة، التي قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما سجلت مخالفات أخرى، مثل تدني نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق.
كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ترأسها وزارة الطاقة، وتضم بعضويتها كلًا من وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والداخلية؛ والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإعلام، والتجارة، والبيئة والمياه والزراعة؛ والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.