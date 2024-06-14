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14/06/2024   5:05 ص

روبوتات هجينة لعلاج سرطان الرئة

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طوّر باحثون بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، روبوتاً بيولوجياً هجيناً متناهي الصغر مصنوع من الطحالب الدقيقة الخضراء، يمكنه توصيل العلاج الكيميائي مباشرة وعلاج النقائل الرئوية المسببة لسرطان الرئة.

ويجمع الروبوت الهجين المسمى “Algae-NP(DOX)-robot” بين الطحالب المجهرية الحية الخضراء الشائعة الاستخدام في المستحضرات الصيدلانية وجسيمات نانوية مغلفة بأغشية خلايا الدم الحمراء.

وتعمل أغشية الخلايا بمثابة “تمويه” طبيعي لتعزيز التوافق الحيوي للروبوت الصغير، ومنعه من التعرض للهجوم من قبل الجهاز المناعي للمريض، كما يمكن حقن أدوية العلاج الكيميائي مثل الدوكسوروبيسين داخل الجسيمات النانوية التي تنقلها مباشرةً للرئة المصابة. وفق “أخبار 24”.

وتشكل الأورام التي تنتقل إلى الرئتين تحديًا هائلًا في مجال علاج السرطان، فغالبًا ما يفشل العلاج الكيميائي التقليدي في القضاء عليها مباشرةً، حيث لا يستهدف خلايا الرئتين بشكل مباشر بل يتراكم بتركيز عالٍ بما يكفي لقتل الأورام.

روبوتات هجينة لعلاج سرطان الرئة

طب وتداوي
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