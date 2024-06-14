اتفاقية تمويل لربط الكهرباء الخليجي العراقي

أنهت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الاتفاق على التمويل الثانية لتطوير وتعزيز مشروع منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، بقيمة 35 مليون دينار كويتي، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة جنوب العراق.
ويتكون المشروع، الذي جرى توقيع تمويله الثاني بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله بن علي اليحيا، من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتراً لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة.
ومثل جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي في التوقيع، الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، فيما مثل جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.
ويتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية حوالي 3000 ميجاوات وتعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.
كما يشمل تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة، بطول حوالي 295 كيلومتراً من محطة الوفرة إلى محطة الفاو التابعة لوزارة الكهرباء العراقية في جنوب العراق.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اتفاقية التمويل الثانية مع الصندوق الكويتي تمثل دلالة على استمرار العمل الخليجي المشترك على الأصعدة كافة، بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي والجهود المتعددة التي تبذلها دول مجلس التعاون كافة لاستمرار عملية التكامل الخليجي.
وثمن الدور الفاعل والقيم الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تعزيز الربط المشترك للبنية التحتية للكهرباء بين دول المجلس والربط مع العراق، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن اتفاقيتي تمويل مشاريع تعزيز منظومة الربط الكهربائي وربط جنوب العراق هما باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً.
ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع رئيسة لتعزيز الربط مع الكويت والإمارات وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق التي تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار، مؤكدًا أن هناك عدة مشاريع توسعة لشبكة الربط مع الدول الأعضاء الأخرى قيد الدراسة وينتظر دخولها حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها؛ مما يوفر فرصاً اقتصادية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ 15 سنة المقبلة”.