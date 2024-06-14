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جديد المحليات > إلغاء تصاريح 150 حاجًا لم يستكملوا التحصينات
14/06/2024   3:57 م

إلغاء تصاريح 150 حاجًا لم يستكملوا التحصينات

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كشفت وزارة الصحة عن إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قِبل الجهات المختصة لعدم استكمال التحصينات المطلوبة، مبينة أن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة في موسم حج هذا العام 1445هـ بلغت 99%.

وأكدت الوزارة أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن أولوية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة، ولضمان وقايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في المشاعر المقدسة.

وكانت الصحة قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إلى استكمال التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق “صحتي”. وفق “أخبار 24”.

إلغاء تصاريح 150 حاجًا لم يستكملوا التحصينات

جديد المحليات
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