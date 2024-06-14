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جديد المحليات > سجن وتغريم 18 مخالفًا نقلوا 91 غير مُصرَّح لهم بالحج
14/06/2024   3:57 م

سجن وتغريم 18 مخالفًا نقلوا 91 غير مُصرَّح لهم بالحج

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ضبطت قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد ومواطن خليجي و16 مواطنًا، لنقلهم 91 مخالفًا، وذلك في يوم 7/ 12/ 1445 هـ الموافق 13/ 6/ 2024 م.

وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم 18 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدَمتين في النقل قضائيًا. وفق “أخبار 24”.

ودعت “الداخلية” جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نُسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

سجن وتغريم 18 مخالفًا نقلوا 91 غير مُصرَّح لهم بالحج

جديد المحليات
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