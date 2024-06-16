ضخ مليار لتر من المياه بيوم عرفة

كشفت شركة المياه الوطنية أن كميات المياه التي تم ضخها وتوزيعها عبر الشبكات العامة يوم عرفة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قاربت المليار لتر، كان نصيب المشاعر المقدسة منها 286 مليون لتر، فيما وُزع ما يزيد على 704 ملايين لتر من المياه في الشبكات العامة لمكة المكرمة.
وقالت الشركة إن توزيع المياه تم عبر الشبكات العامة على مدار الساعة، بإشراف ومتابعة عدد من مهندسي الشركة ومراقبيها من مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التي تغطي مكة والمشاعر المقدسة.
وأضافت أن عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه تسير وفق خطط مسبقة، بضخ مستمر على مدار الساعة للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، بالإضافة إلى مواصلة ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة يوميًا، مؤكدة عدم حدوث أي انقطاعات مؤثرة في عملياتها التشغيلية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها أجرت في يوم عرفة أكثر من 4.8 ألف فحص مخبري للتأكد من جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة في مكة والمشاعر المقدسة.