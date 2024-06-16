الداخلية: إدارة الحشود صناعة سعودية ندرّسها للعالم

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة اليوم بنجاح وبكل يسر وطمأنينة، حاثّاً الحجاج على مواصلة الالتزام بتعليمات الحج.
وحث المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للحج الذي عقد بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارتي الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، المتعجلين بالمغادرة من مشعر منى خلال ثاني أيام التشريق، وعدم مغادرة مخيماتهم قبل حلول المواعيد التي يحددها القائمون على خدمتهم.
وأهاب بضيوف الرحمن الاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتقيد بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة لهم في تنظيم التفويج لأداء طواف الإفاضة ولرمي جمرة العقبة بعد عودتهم إلى مشعر منى من مزدلفة، ومتابعة التقيد بتوجيهات رجال الأمن على الطرق المؤدية إلى منى وإلى المسجد الحرام وساحاته وإلى منشأة الجمرات وفي المطاف والمسعى وحول أحواض رمي الجمرات، ومراعاة ذلك في مراحل تنقلهم ذهابًا وإيابًا إلى مواقع إقامتهم.
ونوه الشلهوب بجهود رجال الأمن في تنفيذ مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة، مؤكداً أنهم يضربون أروع الأمثلة بالإخلاص في أداء مهامهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهاتهم بالمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، منوهاً بأنهم سيواصلون مهامهم للمحافظة على سلامة الحجاج، لافتاً إلى أن إدارة الحشود صناعة سعودية خالصة، والمملكة تدرس للعالم في ذلك.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وقد رصدت الصحة اليوم 2746 حالة إجهاد حراري وضربة شمس نتيجة عدم تقيد الحجاج بالإرشادات.
وشدد متحدث الصحة على أن الإجهاد الحراري هو التحدي الأكبر للحجاج، داعياً ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات واستخدام المظلات والإكثار من شرب السوائل لتفادي ضربات الشمس.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض بن محمد الغوينم، أن أكثر من 850 ألف حاج أدوا طواف الإفاضة حتى الآن، وساهم تضافر الجهود في تيسير رمي الجمرات خلال 10 ساعات، و70% من الحجاج استخدموا الطابقين الأول والرابع أثناء رمي الجمرات.
ولفت إلى أن الوزارة أضافت هذا العام باقة جديدة بمسمى الباقة المختصة الاقتصادية وقد استفاد منها أكثر من 680 ألف حاج من الخارج، مشيراً إلى أن جهود مختلف الجهات لخدمة ضيوف الرحمن سارت بتكامل وتناغم، ووصلنا إلى نسبة امتثال تجاوزت 95% من خطة التفويج المرسومة.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد للتكامل في حجم الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية، في ظل استمرار جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسهيل تنقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة بكفاءة عالية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الزويد أن الخطة التشغيلية لقطار المشاعر تسير وفق ما خُطط له، وقد نُقل أكثر من 360 ألف حاج عَبْر قطار المشاعر إلى مشعر منى.