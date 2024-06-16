رجال الأمن.. يقظة تتجلى فيها الرحمة

مهام متعددة ومسؤوليات جسيمة بيقظة مستمرة ودور تتجلى فيه الرحمة والإنسانية والعطف، الكثير من المواقف على امتداد رحلة الحج، منذ أن تطأ أقدام ضيوف الرحمن أرض المملكة وحتى مغادرتها، تسطرها مشاهد رجال الأمن الذين يضربون عاما تلو الآخر أروع الأمثلة بالإخلاص في أداء مهامهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهاتهم بالمحافظة على أمن وسلامة الحجاج.
المسؤولية العظيمة لرجال الأمن تجاه ضيوف الرحمن، تظهر في حرصهم على مساعدة الصغير والكبير والعاجز ومد اليد للمحتاجين، وإرشاد التائهين، وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، ورش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس للتخفيف من وطأتها، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.
تجدهم في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم يقدمون كل حج صوراً إنسانية رائعة تمثل رجل الأمن السعودي بإخلاصه في العمل لله سبحانه وتعالى، ثم تأديته لواجبه الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة ضيوف الرحمن في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتهما.
“شكراً لا تكفيكم”، بهذه الكلمات عبر العديد من ضيوف الرحمن عن شكرهم لرجال الأمن وجميع الأجهزة المساندة، مقدرين ما لمسوه منهم من خلق كريم، وتعامل راقٍ وتسابق على خدمتهم، في مشهد يحمل معاني الود والتقدير.
وفق “أخبار 24”.